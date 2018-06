Giornata di passione in A14: tamponamenti a catena e auto fuori strada

Giornata di passione sul tratto romagnolo dell'autostrada A14, con traffico intenso e numerosi incidenti. Il tratto tra Faenza e Imola è stato particolarmente martoriato. Intorno alle 5 di mattina, nel tratto tra la diramazione per Ravenna e l'uscita di Inola, in direzione nord, un uomo con alcuni giovani di Bologna è uscita di strada in modo autonomo. Sul posto i Pompieri di Faenza, in quanto c'erano ragazzi incastrati, è la Polizia stradale di Lugo. I feriti sono stati smistati fino all'ospedale di Cesena, dove è stato portato il più grave. Sul posto l'elimedica di Bologna.

Stesso tratto, un altro grosso incidente. Domenica intorno alle 10 c'è stato un incidente al km 51 direzione Bologna poco prima del casello di Imola quando si è verificato un tamponamento multiplo tra sei autovetture tutte italiane con a famiglie bolognesi, trentine, padovane, lombarde e aostane di ritorno dalla villeggiatura . Le sei auto sono restate bloccate in terza corsia e fortunatamente solo una anziana 80enne di Aosta è stata trasportata all'ospedale, si trovava sull'ultimo veicolo della fila, una Peugeot 308. Sono intervenute per i rilievi due pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì e personale autostrade per gestire la viabilità immediatamente andata in tilt con code superiori a 8 km fino al casello da Faenza, che veniva intasato dai veicoli che uscivano anticipatamente per evitare la coda . La situazione si è normalizzata solo alle 13 mentre comunque il traffico restava intenso.