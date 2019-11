Giovane investita davanti alla stazione: in ospedale con un codice di alta gravità

Incidente nel pomeriggio di domenica per una giovane ventenne che si trovava nel piazzale della stazione ferroviaria di Lugo. La giovane si trovava a piedi ed è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 17 in piazzale Pascoli, davanti alla stazione. La ragazza è stata portata all’ospedale di Lugo con un codice di massima urgenza. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi della dinamica e delle responsabilità.