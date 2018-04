Giovane scooterista in prognosi riservata dopo il tremendo schianto

E' un 24enne il ragazzo che martedì sera, intorno alle 21, è stato vittima di un brutto incidente in via Circonvallazione Piazza d'Armi. Il giovane, a bordo della sua Yamaha T-Max, stava procedendo verso via Canale Molinetto, quando si è schiantato contro una Nissan Qashqai condotta da un uomo, che, dalla direzione opposta, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Lo scooterista ha cercato di evitare l'impatto con una disperata frenata, ma inutilmente. Il 24enne è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna, poi è stato trasferito al Bufalini di Cesena dove si trova in prognosi riservata.