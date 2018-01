Il 2017 si chiude con una carambola, grave un automobilista portato al "Bufalini"

Il 2017 si è concluso con un brutto incidente, verificatosi in via dismano a Ravenna, e che ha visto un 60enne venire trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Lo scontro è avvenuto tra una Dacia Loci e una Seat Fura verso le 20 nei pressi dell'incrocio con via Bagnola. Per cause ancora in corso di accertamento da aprte della polizia Municipale, i due veicoli sono venuti a collisione e, ad avere la peggio, è stato l'uomo alla guida della Seat che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Una volta estratto dall'abitacolo è stato affidato alle cure del personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, che lo hanno stabilizzato e poi trasportato col codice di massima gravità nel nosocomio cesenate.