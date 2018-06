Ribaltato col trattore lungo l'argine del fiume: il suo cuore si è spento in ospedale

Non ce l'ha fatta Imerio Savelli, il ravennate 65enne che si è ribaltato col trattore in via Argine destro Montone, a San Marco. Il dramma si è consumato mercoledì scorso nei pressi di un cortile di un'abitazione. La dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. L'uomo è stato subito aiutato dai colleghi di lavoro e poi soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elicottero. Il ferito, che ha riportato un trauma toracico e cranico, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si è spento lunedì dopo esser stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Savelli era stato in passato presidente del Comitato di San Marco e Villanova. La notizia è stata riportata dall'edizione di martedì del "Corriere Romagna".