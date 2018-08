Tragico incidente: l'auto prende fuoco all'improvviso, donna muore tra le fiamme

Tragico incidente a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme. Giovedì sera, intorno alle 21, due anziani che percorrevano via Costa Vecchia giunti alla loro abitazione, all'altezza del civico 18, hanno notato che dall'auto uscivano fumo e fiamme. L'uomo, un 81enne, ha fermato l'auto in uno spiazzo di fianco a casa, quando improvvisamente il fuoco si è alzato propagandosi a tutta la vettura: l'anziano è riuscito, grazie all'aiuto di un familiare giunto in soccorso, a uscire dall'abitacolo in fiamme, mentre la moglie, Maria Morini, 85enne, non ha fatto in tempo ed è deceduta al suo interno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per la donna, invece, non c'era più nulla da fare. Sul posto, per aiutare nelle operazioni di soccorso e i rilievi di legge, anche i Carabinieri di Riolo Terme e i Vigili del fuoco con la partenza da Faenza e la squadra da Casola Valsenio.