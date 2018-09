Incidente e incendio sull'Adriatica: traffico in tilt, maxi intervento dei soccorsi

Incidente e incendio del veicolo: è la situazione che sta tenendo in ostaggio la Strada Statale Adriatica, tra Poggio Corelli e Voltana, nel comune di Alfonsine. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 di venerdì e sta comportando un grande dispiegamento di forze per i soccorsi, con mobilitati i Vigili del fuoco e ben 7 mezzi del 118, assieme a due elicotteri delle emergenze. La via Reale è chiusa al traffico, con pesanti disagi alla circolazione. Dalle prime informazioni due feriti sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, uno al Santa Maria delle Croci di Ravenna e uno al Maggiore di Bologna, tutti con codice di massima gravità.