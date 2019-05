Tragico schianto alla rotonda dei Tre Ponti: l'impatto è fatale, muore una donna

Tremendo incidente nella notte tra venerdì e sabato, che ha visto purtroppo il decesso di una donna. La malcapitata, una signora di 41 anni nata a Cervia ma residente a Bellaria Igea Marina, stava percorrendo la Romea Dir in direzione dell'autostrada, nell'affrontare la rotatoria dei 3 ponti con via S.Alberto, ha perso il controllo della sua Hyundai ed è carambolata su un fianco in mezzo alla carreggiata. La 41enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo, hanno praticato le prime del cure del caso alla donna che è poi stata trasportata a tutta velocità all'ospedale di Ravenna in condizioni disperate: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo nel nosocomio ravennate. Sul posto, per i rilievi e per fare luce su quanto accaduto, la Polizia Stradale di Ravenna. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.