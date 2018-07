Tragica fatalità: perde la vita nello stesso punto in cui un anno fa morì una ragazza

Una coincidenza macabra. Lunedì, poco dopo le 11.45, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale sulla via provinciale Maiano a Belricetto di Lugo, nello stesso identico punto in cui l'8 luglio di un anno fa perse la vita una 25enne a causa di uno schianto in moto (ARTICOLO E FOTO QUI). L'automobilista, un 60enne di Belricetto, procedeva a bordo della sua Honda da Fusignano verso Belricetto, quando improvvisamente ha perso il controllo dell'auto toccando dapprima il guard rail e finendo nel fosso, terminando poi la corsa cappottandosi ruote all'aria su via Maiano. Il 60enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo nel fosso ed è morto sul colpo.

Immediatamente è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul sinistro si sono portati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e i Carabinieri di San Lorenzo di Lugo, che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Attualmente non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. Un altro incidente si è verificato lunedì mattina a Ravenna, dove un pedone è stato investito da un'auto, mentre un ulteriore schianto è avvenuto verso mezzogiorno nel faentino.