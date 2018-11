Schianto mortale, perde la vita mentre attraversa la strada in bicicletta

L'incidente non le ha lasciato scampo. Giovedì mattina, poco dopo le 8.30, una donna che stava attraversando la San Vitale a Bagnacavallo è stata investita da un'auto e ha tragicamente perso la vita. L'81enne, Paola Poggi, stava attraversando la strada in sella alla sua bici, nei pressi delle strisce pedonali tra via Chiusa e via Pascoli, quando all'improvviso è stata investita da una Mercedes Classe A condotta da una 50enne di Lugo, che procedeva in direzione da Lugo verso Ravenna. Nel violento urto, l'anziana è stata sbalzata insieme alla bici per diverse decine di metri rovinando poi sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare in decesso della donna. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia municipale della Bassa Romagna che, insieme ai Carabinieri, ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia.

LE NOTIZIE DI OGGI