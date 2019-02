Schianto allo svincolo dell'A14 bis: due giovani in ospedale

Ancora un incidente sulle strade del ravennate. Venerdì mattina, intorno alle 11.45, due auto sono venute a collisione su via Faentina all'altezza dello svincolo per Fornace Zarattini dell'A14bis. Una Ford Mondeo, condotta da un 24enne egiziano e con a bordo un altro giovane, nell'immettersi sulla Faentina dallo svincolo si è scontrata con una Skoda che procedeva sulla Faentina da Ravenna verso Russi, con a bordo una coppia di anzani. Nell'urto, la Skoda si è girata su se stessa di 90 gradi, mentre la Mondeo è finita sul lato sinistro della strada sul bordo di un fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: ad avere la peggio è stato il 24enne, trasportato con codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Il passeggero a suo fianco è stato portato nello stesso ospedale, ma con codice di bassa gravità. La coppia di anziani, in un primo momento, ha rifiutato le cure dei sanitari. Come da prassi verranno effettuati gli esami alcolimetrici su entrambi i conducenti. I rilievi sono in mano alla Polizia municipale di Ravenna, che ha gestito anche la viabilità.