Violento schianto frontale, grave una donna incinta: trasportata al "Bufalini" in condizioni critiche

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di domenica su via Bonifica, a Porto Fuori. Per cause ancora in corso di verifica da parte della Polizia Locale sono venute a collisione, intorno alle 16.30, una Peugeot 206 con a bordo una famigliola composta da padre, madre e due bimbi piccoli e una Renault Twingo con a bordo una signora.

L'impatto, violentissimo, ha causato le ferite peggiori alla donna a bordo della Peugeot: si tratta di una donna incinta, che è stata trasportata con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. I suoi figli e il marito, invece, sono stati portati con codici di media gravità ma assolutamente non in pericolo di vita sempre al nosocomio cesenate. Ferite lievi anche per la signora a bordo della Twingo, trasportata a Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna che hanno aiutato i sanitari del 118, giunti sul posto con 3 ambulanze, automedica ed elimedica, nelle operazioni di soccorso. Intervenuti anche i Carabinieri. Via Bonifica è rimasta chiusa al traffico.