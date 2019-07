Auto piomba su una Kia con a bordo alcuni ragazzi: impatto violentissimo, cinque i feriti

Incidente stradale sabato sera al chilometro 151 dell'Adriatica in direzione nord, un centinaio di metri prima dello svincolo di viale Randi, a Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale bizantina una Kia con a bordo quattro ragazzi, tutti sulla ventina, è stata tamponata da una Toyota condotta da un uomo di cui ancora non sono note le generalità. L'impatto è stato molto violento ma per fortuna i sanitari del 118, che hanno operato con tre ambulanze e l'auto medicalizzata, hanno trovato tutti i feriti in condizioni non gravi.

Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre altre tre persone sono state trasportate a Ravenna. Nessuno è in pericolo di vita. L'Adriatica è rimasta chiusa per circa un'ora in direzione di Ferrara per permettere i soccorsi e i rilievi di legge da parte delle forze dell'ordine. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna per la messa in sicurezza dei mezzi. L'incidente segue quello gravissimo avvenuto poco prima su via Cagnona, nel cesenate: in un drammatico schianto frontale ha perso la vita un uomo (Qui l'articolo)