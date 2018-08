Auto a fuoco, muore anche il marito della donna morta tra le fiamme

Aveva riportato ustioni sul 45% del corpo, e alla fine non ce l'ha fatta neanche lui. E' deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena Vittorio Costa, l'82enne marito di Maria Morini, morta intrappolata tra le fiamme propagatesi all'improvviso dall'auto sulla quale viaggiava la coppia qualche giorno fa. A riportare la notizia sono i quotidiani locali in edicola mercoledì, che spiegano anche come la Procura abbia aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti.

L'incidente

I due anziani stavano percorrendo via Costa Vecchia, nella frazione di Borgo Rivola, quando giunti alla loro abitazione hanno notato che dall'auto uscivano fumo e fiamme. L'uomo ha fermato l'auto in uno spiazzo di fianco a casa, quando improvvisamente il fuoco si è alzato propagandosi a tutta la vettura: l'anziano è riuscito, grazie all'aiuto di un familiare giunto in soccorso, a uscire dall'abitacolo in fiamme, mentre la moglie non ha fatto in tempo ed è deceduta al suo interno.