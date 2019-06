Colpisce uno scooterista e si dà alla fuga: caccia all'auto "pirata"

Poco dopo le 21 di domenica sera un 52enne di Forlì che viaggiava a bordo di una Vespa su via Marabina, a Classe, da Lido di Dante verso Ravenna, giunto all'intersezione con via Montebello è stato colpito da un'auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. Lo scooterista è caduto a terra ed è stato soccorso in breve tempo dal 118, con ambulanza e auto medica, per essere poi trasportato in ospedale.

L'auto, dopo l'incidente, si è data alla fuga senza fermarsi e prestare soccorso. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna, che ha subito iniziato le ricerche dell'auto "pirata" insieme a Polizia, Carabinieri e Stradale, grazie anche ai racconti di alcuni testimoni.