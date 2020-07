Tragico incidente stradale, muore una donna di 36 anni - FOTO

Tragico incidente stradale nell'avellinese, dove ha perso la vita una donna di 36 anni del ravennate. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni (Avellino) è intervenuta a Guardia Dei Lombardi, in via borgo, domenica mattina intorno alle 10.30 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A riportare la notizia è Avellinotoday

Nel violento impatto è deceduta una donna di 36 anni residente a Ravenna, e vi sono stati altri due feriti, un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni entrambi trasportati presso l'ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.