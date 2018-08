Schianto tra auto davanti al "Baccara": ci sono diversi feriti - FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato anche a Lugo, dove sono rimaste coinvolte diverse auto. A quanto sembra da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, al vaglio delle forze dell’ordine, una Renault 4 stava per svoltare verso il Baccara quando una Peugeot è piombata su di essa ad elevata velocità, andandola a colpire. Sul posto i sanitari del 118 con diversi mezzi, tra cui l’elimedica. Uno dei feriti è risultato grave, ed è stato trasportato con l’elicottero in ospedale. Ferite lievi, invece, per altre due persone.