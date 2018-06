Colpito dal camion mentre cambia lampadina su una gru: operaio in ospedale

Mercoledì mattina, intorno alle 11, un camion che transitava lungo viale Alberti giunto all'altezza della farmacia ha colpito con la parte alta del mezzo il cestello di una gru nel quale si trovava un operaio, che stava cambiando la lampadina di un lampione. Nell'urto fortunatamente il cestello non si è rovesciato, ma il forte traballamento ha provocato un piccolo trauma a un braccio all'operaio, mentre i comandi di guida a distanza sono andati in tilt. Per questo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna con la squadra e la scala, che hanno poi affidato l'uomo alle cure dei sanitari. L'operaio è stato trasportato in ambulanza, per le cure del caso, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Sul posto per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada la Polizia municipale di Ravenna, che ha chiuso il traffico nel tratto interessato dal sinistro per circa un'ora.