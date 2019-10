Spaventoso incidente stradale, coinvolte quattro auto: una donna in condizioni gravissime

Spaventoso incidente stradale nella prima serata di mercoledì a Castiglione di Ravenna, in via Torres all'altezza del civico 182. Per cause ancora poco chiare, sulle quali faranno luce i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Cervia e Milano Marittima, sono venute a collisione ben 4 auto. Dopo l'impatto, violentissimo, una Volkswagen Polo è rimasta ribaltata in mezzo alla carreggiata, mentre una Kia con a bordo una 74enne è finita nel fosso adiacente la sede stradale.

Coinvolte anche una Opel Astra e, una ventina di metri più avanti, anche una Peugeot con il muso completamente distrutto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elimedica: la più grave è risultata essere l'anziana all'interno della Kia, trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Meno serie le condizioni degli occupanti delle altre vetture, tra cui una 28enne che è stata trasportata con codice di media gravità a Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cervia per le operazioni di pulizia della sede stradale e soprattutto per aiutare i soccorritori ad estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18. Via Torres è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

(FOTO DI MASSIMO ARGNANI)