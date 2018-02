Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Ravegnana dopo che un'auto è finita fuori strada: intorno alle due di martedì pomeriggio, a Coccolia, un 51enne ravennate di ritorno dal lavoro a Forlì ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Polo, ed è finito nel fossato adiacente alla strada.

I passanti hanno immediatamente dato l'allarme e, in breve, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Ravenna con una squadra e la gru, che hanno recuperato il veicolo, oltre ai soccorsi del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima per i rilievi di legge e per dirigere il traffico: la strada, infatti, è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per quasi un'ora per permettere le operazioni di soccorso.