La tragedia si consuma a pochi chilometri da casa: muore in uno schianto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate in un tragico incidente stradale, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, avvenuto su via Dismano a Borgo Faina intorno alle 5 della notte tra sabato e domenica. A quanto sembra i genitori, allarmati dalla sua assenza a casa a quell'ora della notte, avrebbero iniziato a chiamarlo al telefonino senza ricevere alcuna risposta. E così si sarebbero messi in auto facendo a ritroso la strada che il figlio avrebbe dovuto fare per rientrare nella propria abitazione, poco distante tra l'altro dal luogo dove è avvenuto l'incidente.

L'auto, una Fiat Punto, è stata ritrovata completamente distrutta in un campo adiacente un piccolo ponticello che sovrasta un canale su via Dismano, a poche centinaia di metri dall'aeroporto della Spreta. Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica, i Vigili del Fuoco e la Municipale di Ravenna. I sanitari del 118 hanno praticato le prime disperate manovre di rianimazione al ragazzo e lo hanno trasportato in condizioni disperate in ospedale: il giovane però non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. La Polizia Municipale sta indagando cercando di fare luce su quanto accaduto: in tal senso verranno fatti gli esami di rito sul corpo del ragazzo e sul telefonino per capire se ci possa essere un nesso con la dinamica dell'incidente. Al momento, ma è ancora tutto da verificare, non sembrerebbero coinvolte altre auto. Quel che purtroppo è certo è che un altro ragazzo lascia nello sconforto famiglia, amici e tutta la comunità: l'ennesimo lenzuolo bianco sulle nostre strade.

