Esplosione a Bologna dopo l'incidente, il cordoglio del sindaco De Pascale per le vittime

Un drammatico incidente avvenuto in autostrada è all'origine del fortissimo boato e dell'alta colonna di fumo visibile da lontano: uno scenario catastrofico quello registratosi intorno alle 14 di lunedì nel tratto bolognese dell'A14, zona Borgo Panigale, che ha gettato il panico tra gli automobilisti in coda e non solo. Dalle prime ricostruzioni si sarebbero scontrati due mezzi pesanti, tra questi un tir, che trasportava probabilmente materiale infiammabile. Dopo l'impatto, la forte esplosione e l'incendio, che avrebbe poi coinvolto alcune auto nelle vicinanze, esplose a loro volta. Pesantissimo il bilancio, ancora provvisorio, che conterebbe due morti e oltre 60 feriti. Diversi anche i danni nell'area circostante a edifici privati e pubblici esercizi.

"Esprimiamo il nostro sincero cordoglio ai familiari delle vittime e siamo vicini ai tanti feriti coinvolti nella terribile esplosione - commenta il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Un ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine e al personale sanitario che in queste ore stanno lavorando senza sosta sul luogo dello spaventoso incidente. Ho comunicato al sindaco di Bologna Virginio Merola la solidarietà dei Comuni Emiliano-Romagnoli e al direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Maurizio Mainetti la disponibilità dei Comuni della nostra Regione a cooperare alle azioni che saranno necessarie nei prossimi giorni e nelle prossime settimane".

