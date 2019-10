Finiscono fuori strada con la moto di grossa cilindrata: feriti due ragazzi - FOTO

Ancora due ragazzi feriti, per fortuna in maniera non grave, nell'ennesimo incidente stradale di questo drammatico sabato sulle arterie del ravennate. I Carabinieri di Ravenna e Russi sono intervenuti su via faentina nel pomeriggio per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolta una moto di grossa cilindrata con due giovani a bordo di Faenza e Cotignola.

Per cause ancora in corso di verifica la grossa moto sulla quale viaggiavano è finita a lato della rotonda tra la faentina e via Pertini, finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. I due stavano viaggiando con direzione di marcia Ravenna-Faenza. I ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze e hanno trasportato i feriti con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna. Non sono in pericolo di vita. Chiesti gli esami alcolemici e tossicologici sul guidatore. Nessuna ripercussione al traffico veicolare.