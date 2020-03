Colpito da un'auto mentre torna dal lavoro in bici: trasportato in elicottero al Bufalini

Si sta indagando per cercare di capire se si sia trattato di un caso di omissione di soccorso o se, più semplicemente, l'autista non si sia accorto di quanto successo. Venerdì pomeriggio a Giovecca di Lugo, intorno alle 15, un 53enne che stava rientrando da lavoro si stava immettendo da via Fiasca-Monti su via Bastia, quando è stato colpito da un'auto che da via Bastia si stava immettendo su via Fiasca-Monti.

Il ciclista è caduto a terra rovinando sull'asfalto ed è stato soccorso poco dopo da un'auto di passaggio, che ha allertato il 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica: il ferito è rimasto sempre cosciente ma in un forte stato di stordimento, per questo è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero dei soccorsi con il quale l'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.