Vanno dal meccanico dopo l'incidente e ne fanno un altro: curiosa "scia" di sinistri

Curioso incidente nel pomeriggio di lunedì a Cotignola. Poco prima delle 16 all'incrocio tra via Crispi e via Torrazza sono venuti a collisione un furgone Transit, condotto da un 32enne faentino, e una Skoda condotta da un 52enne residente a Russi, con a bordo la figlia minorenne e un'altra coppia, un uomo e una donna. Nell'impatto la Skoda è finita contro il muro di recinzione di un'abitazione. I feriti, tutti con codici di bassa o media gravità, sono stati soccorsi dal personale del 118 con ambulanza e auto medica: padre e figlia sono stati portati in ospedale a Lugo, gli altri due occupanti dell'auto all'ospedale di Ravenna.

Caso vuole che le 4 persone a bordo della Skoda si fossero conosciute poco prima, in quanto avevano avuto un piccolo incidente a Lugo in zona Globo: il 52enne, assieme alla figlia, stava infatti accompagnando la coppia da un meccanico per prendere un pezzo di ricambio per sistemare la loro auto. Ripercussioni sul traffico quasi nulle, sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale della Bassa Romagna. Dai primi rilievi sembrerebbe che il conducente del furgone abbia saltato lo stop.

Foto Massimo Argnani