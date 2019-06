E' una scia di sangue senza fine: tragico schianto, muore un uomo. Una donna in condizioni disperate

E' una settimana che difficilmente dimenticheremo, quella che si sta concludendo sulle strade del ravennate. Costellata di tragedie, di giovani vite spezzate, di famiglie e amici che ancora non si capacitano di quanto accaduto, di feriti gravi che lottano agli ospedali di Ravenna e di Cesena. E dopo l'incidente mortale di sabato sera, che ha visto l'ennesimo giovane finire sotto un maledetto lenzuolo bianco, il 26enne Andrea Balducci, ecco un altro drammatico episodio. Siamo sull'Adriatica, all'inizio della variante di Savio per chi proviene da Ravenna, poco distante da Mirabilandia. Violentissimo scontro, a quanto sembra frontale, circa alle 11.30 di domenica mattina. Coinvolte una moto con a bordo due persone e un'auto.

I due viaggiavano a bordo di una moto Honda che si è scontrata contro una Renault in una semi-curva: si tratta di un uomo e di una donna. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Lei Intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto con il medico a bordo. Ferite lievi, invece, per gli occupanti dell'auto, trasportati all'ospedale di Ravenna. Strada chiusa al traffico veicolare, code chilometriche in entrambe le direzioni: il traffico è gestito dalla Polizia Municipale di Ravenna ed è stato deviato nella viabilità alternativa.

MAGGIORI INFORMAZIONI NEL CORSO DEL POMERIGGIO (FOTO DI MASSIMO ARGNANI)