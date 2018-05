Un giovedì di sangue si chiude nel peggiore dei modi: ucciso mentre cambia la ruota della sua auto

Si chiude in maniera tragica un giovedì che ha visto tanto, troppo sangue sulle strade del ravennate. In serata, infatti, un uomo ha perso la vita sull'autostrada A14bis, nel territorio di Cotignola. Un uomo di 36 anni, residente nel ferrarese, è stato investito e ucciso mentre stava cambiando una gomma della sua auto nella corsia di emergenza. La dinamica, al vaglio della Polizia Stradale di Lugo, pare comunque chiara: il 36enne era intento al cambio della ruota sinistra della sua Citroen, quindi sul lato autostrada, quando alle sue spalle è piombata una Opel Meriva con a bordo due uomini di Fermo che procedevano in direzione di Ravenna.

L'auto ha travolto l'uomo e l'impatto è stato violentissimo: è stato sbalzato a decine di metri mentre l'Opel si è fermata un centinaio di metri dopo. I due uomini sono scesi dal mezzo ed hanno chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto poco dopo le 21 con un'ambulanza e l'elimedica. I sanitari non hanno potuto però fare altro che constatare la morte dell'uomo

Un giovedì di sangue nel ravennate