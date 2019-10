Drammatico frontale sull'Adriatica, un morto e due feriti gravi

Tragedia sulle strade ravennati, nel pomeriggio di sabato, con un drammatico scontro fontale tra auto nel quale ha perso la vita una persona e altre due sono rimaste gravemente ferite. Lo schianto si è verificato intorno alle 16 sulla Statale Adriatica, tra Mirabilandia e lo svincolo di Savio, all'altezza del ponte sul Bevano. Dai primi riscontri pare che un 40enne, al volante di una Toyota Yaris e residente nella zona, stesse procedendo in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta dove stava arrivando una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani. Uno scontro frontale che ha completamente distrutto i musi di entrambi i veicoli e ha provocato la morte sul colpo di una 69enne residente a San Giovanni in Persiceto. Dopo lo schianto è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi di soccorso, 2 ambulanze e l'auto medicalizzata, ed è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del 118 e sono intervenuti i vigili del fuoco.

I primi soccorritori, arrivati sul luogo del sinistro, si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione ma, oramai, per la signora non c'era più nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Ferite gravissime anche per le altre persone coinvolte nell'incidente: l'uomo che viaggiva sulla Panda insieme alla vittima, del quale non sono state fornite le generalità, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Anche il 40enne, al volante della Yarsi, ha riportato lesioni estremamente serie ed è stato portato nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, la Statale 16 è stata chiusa dal personale della polizia Municipale che ha bloccato il traffico in direzione di Rimini all'altezza della rotatoria di Mirabilandia. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Ravenna.