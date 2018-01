Rovina a terra con la moto e muore: tragedia nella pista da motocross

Tragedia a Pezzolo di Russi, nella pista da motocross di via Chiesuola. Un uomo di 47 anni è infatti morto dopo essere caduto dalla propria moto quando da poco erano passate le 15:30 di domenica pomeriggio. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, sul quale faranno luce i rilievi dei Carabinieri intervenuti sul posto. Nel luogo dell’impatto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

FOTO DI REPERTORIO: MAGGIORI INFORMAZIONI NEL CORSO DELLA SERATA