Tragedia sulle strade, falciato da un'auto mentre rientra alla propria nave

Dramma sulle strade, nella serata di domenica, con un 33enne di nazionalità cinese deceduto dopo essere stato investito da un'auto. La tragedia si è consumata poco prima delle 22 nella zona industriale di Ravenna, in via Baiona all'altezza del civico 170 di fronte alla Degussa. Dalle prime ricostruzioni della polizia Municipale la vittima, che lavorava come marinaio, insieme a un gruppo di connazionali stava andando ad imbarcarsi e camminava sul ciglio della strada quando un'Alfa Romeo 146, che procedeva in direzione di Porto Corsini, è piombata sui pedoni. Il 33enne è stato centrato in pieno e scagliato per diversi metri piombando nel fosso che costeggia la carreggiata e perdendo la vita sul colpo. Nonostante l'arrivo del personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Una seconda persona coinvolta, sempre di nazionalità cinese, è rimasta ferita e portata al pronto soccorso di Ravenna. L'automobilista, un 38enne ravennate sotto choc, è stato sottoposto agli accertamenti di rito per individuare se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.