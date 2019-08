Ancora una sciagura stradale: attraversa per andare verso il bar, travolto e ucciso un uomo

L'impatto non gli ha lasciato scampo: ennesima tragedia sulle strade del ravennate. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 61 anni, travolto da una Volkswagen Polo condotta da un uomo residente in zona di circa ottant'anni poco prima delle 22 di sabato sera. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ravenna l'auto stava procedendo su via Sant'Alberto con direzione San Romualdo quando, all'altezza del bar di Cà Bosco, ha investito un uomo che stava attraversando la strada dal parcheggio verso il bar.

L'impatto è stato violentissimo ed è stato sbalzato a circa una ventina di metri di distanza: a nulla sono servite le manovre di rianimazione messe in atto dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'auto medica e un'ambulanza, l'uomo è spirato praticamente sul colpo. La vittima era molto conosciuta in zona. L'81enne alla guida della Polo è risultato negativo all'alcol test.