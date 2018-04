Cade mentre va in moto e rovina sull'asfalto: grave un centauro

Un altro incidente stradale, dopo quello avvenuto all'alba in zona Bassette, si è verificato mercoledì poco dopo le 18 a Sant'Agata sul Santerno. Un 30enne che stava percorrendo via San Vitale a borso della sua moto, all'incrocio con via Bastia, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia municipale sarebbe rovinato a terra. Dalle prime informazioni sembrerebbe che nell'incidente sia rimasto coinvolto anche un furgone. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elimedica ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità.