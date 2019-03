Violentissimo schianto all'incrocio, ragazzo ricoverato in gravi condizioni al "Bufalini" - FOTO

E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato poco prima di mezzogiorno sabato mattina a Lugo, all'intersezione tra via Croce Aperta e via San Giorgio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna sono venute in collisione due vetture, una Jaguar e una Tata. L'impatto è stato violentissimo e a quanto si apprende a riportare le ferite più gravi sarebbe un ragazzo sulla trentina, trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

I sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze e l'auto con il medico a bordo, hanno praticato anche le cure del caso all'altro coinvolto nel sinistro: un 72enne. Per lui ferite meno importanti e si trova ricoverato all'ospedale di Lugo. Sul posto per i rilievi le forze dell'ordine. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Disagi al traffico veicolare.

(FOTO RAVENNATODAY)