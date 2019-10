Incidente per una Guardia giurata nella notte: "Colpa dei turni massacranti"

"Questa notte è accaduto ciò che da mesi, anzi, da anni non ci stanchiamo di denunciare. Le guardie giurate sono sottoposte a turni stressanti e ripetitivi, di 12-14 ore al giorno, con riposi soppressi per colmare una lacuna organizzativa aziendale. Una neo guardia giurata a Ravenna, nella notte, ha rischiato la propria vita in un incidente stradale in via di Roma, all'altezza dell'hotel Palazzo Bezzi - ricoverato per trauma cranico e attualmente non si conoscono le sue condizioni". A denunciare quanto accaduto è Gaetano Palladino, segretario nazionale del sindacato Mol, Movimento dei Lavoratori, che punta il dito contro una società che gestisce le assunzioni delle guardie giurate.

"Per la nostra organizzazione sindacale non è più accettabile il baratto tra utili economici e la vita dei lavoratori, e per questo motivo abbiamo chiesto un incontro urgente con il Questore di Ravenna e il direttore dell'Ausl ravennate. Da anni come segretario nazionale del Mol mi batto per la sicurezza sul lavoro per le guardie giurate. Dopo lo sciopero indetto il 31 dicembre del 2018 in memoria del collega Salvatore Chianese, ucciso inspiegabilmente in servizio la vigilia di Natale, noi ci mobiliteremo e scenderemo in piazza per tutelare la vita dei lavoratori più maltrattati d’Italia, le guardie giurate. Siamo fiduciosi e speriamo che le autorità ci ascoltino, altrimenti saremo costretti a manifestare in piazza la preoccupazione delle guardie giurate di Ravenna e Provincia".

