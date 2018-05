Schianto frontale sull'Adriatica, l'elimedica atterra sulla sede stradale: un ferito molto grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato sull’Adriatica, al chilometro 136, tra gli abitati di Mezzano e Alfonsine. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna sono venute a collisione un Ford Transit con a bordo due persone e una Mercedes Classe A, con a bordo un uomo. Nel violento urto, avvenuto dopo un curvone, la Classe B è finita nel fosso che costeggia la carreggiata mentre l’altro mezzo è rimasto sulla sede stradale.

Le condizioni dell’uomo, un 49enne nato a Roma ma residente a Russi, a bordo della Classe B sono apparse subito molto serie: è rimasto incastrato all’interno delle lamiere contorte dell’auto tanto che sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per liberarlo e consegnarlo ai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto. Le sue condizioni sono purtroppo gravi. Lievi contusioni per i due occupanti del Transit, padre e figlio di 63 e 39 anni di Villanova, che sono praticamente usciti illesi dal violento schianto. Sul posto i sanitari con tre ambulanze, l’auto con il medico a bordo e l’elicottero atterrato sulla sede stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15 di sabato mattina: la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi ed è stata riaperta intorno alle 10.30 di sabato mattina. Sul posto anche i Carabinieri e il personale Anas.