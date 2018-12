Camion si schianta sulla Romea, ci sono due feriti: ma non sono gravi - FOTO

Non sono rimasti fortunatamente feriti in modo grave i due occupanti di un mezzo pesante che, intorno alle 14:30, sulla via Romea in direzione di Ravenna, si è schiantato al km 15,900. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale il conducente, un foggiano, ha perso il controllo del mezzo finendo alla destra della sede stradale. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza da Comacchio e l'elicottero e i Vigili del Fuoco. Lievi ferite per entrambi, trasportati comunque al pronto soccorso ma le loro condizioni non sono assolutamente gravi.