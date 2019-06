Perde il controllo della sua "Panda" e si schianta sulla San Vitale: ferita una donna

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato sulla San Vitale. Erano da poco passate le 13 quando una donna di 51 anni a bordo della propria Fiat Panda stava percorrendo la strada in direzione di Massa Lombarda. All'altezza di una curva la donna ha perso il controllo del mezzo, andando prima a sbattere contro un Nissan parcheggiato a bordo strada per poi finire la sua corsa contro la recinzione adiacente un'abitazione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: intervenuta anche l'elimedica. Dopo i primi soccorsi alla donna, si è deciso per il trasporto via aria all'ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna ripercussione al traffico. I vigili del Fuoco di Lugo hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza del fondo stradale. Per i rilievi di rito, è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna. (FOTO MASSIMO ARGNANI)