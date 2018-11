Improvviso schianto all'incrocio, auto distrutte ma per fortuna solo ferite lievi per gli occupanti

Pauroso incidente stradale, per fortuna senza pesanti conseguenze per gli occupanti dei veicoli, nella serata di venerdì a Santo Stefano di Ravenna. Intorno alle 21.30 due auto, una Honda Jazz condotta da un 48enne e una Lancia Y alla cui guida vi era da una ragazza di 20 anni, sono venute in collisione. Nel violento urto la Lancia è finita nel fosso, mentre la Jazz è rimasta sulla sede stradale. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Diversi i feriti, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, ma per fortuna solo lesioni lievi per gli occupanti. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Rustica e via Cella. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

(FOTO MASSIMO ARGNANI)