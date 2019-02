Si scontra con un camion mentre esce dall'autostrada: uomo in gravi condizioni

Secondo incidente della giornata all'altezza di uno svincolo autostradale, dopo quello avvenuto in mattinata in via Faentina. A Cotignola poco prima delle 14 di venerdì una Fiat Panda, che secondo i primi rilievi stava uscendo dall'A14 bis per immettersi su via 10 aprile in direzione Lugo, si è scontrata con un camion che proveniva dalla sua sinistra e andava da Lugo verso Cotignola. Nel violento scontro frontale-laterale i due mezzi sono finiti nella corsia opposta della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno liberato l'autista della Panda in stato di semi incoscienza, tirandolo fuori dall'abitacolo dell'auto. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Illeso, invece, il camionista, un 37enne residente in zona che trasportava tetrapack. I rilievi sono in mano alla Polizia municipale della Bassa Romagna che ha gestito anche la viabilità, tuttavia non si sono verificate particolari ripercussioni sul traffico.