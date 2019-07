Incidente in via Bonifica, auto si scontra con un trattore: ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, in uno scontro latero-frontale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato in via Bonifica, a Porto Fuori. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ragazzo, al volante di una "Alfa Romeo", stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Porto Fuori - Lido Adriano, quando, all'altezza del civico 106, si è scontrato con un trattore "John Deere" che proveniva dalla parte opposta.

In particolare, sono venute a collisione le parte sinistre di entrambi in pezzi, con lo sportello sinistro sradicatosi nel contatto. Immediata la richiesta d'intervento del 118, col personale sanitario che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Presenti anche i Vigili del Fuoco, con una squadra e l'autogru. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dal reparto Viabilità della Polizia Locale.

Foto di Massimo Argnani