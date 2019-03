Si schianta contro un'auto in sosta: era ubriaco e non aveva mai preso la patente

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri hanno battuto le arterie del faentino nell'ambito dei servizi legati alla sicurezza sulle strade, trovando tre persone con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito.

I colleghi di Castel Bolognese, invece, sempre nel weekend hanno denunciato un 42enne faentino che, in sella a uno scooter Atala, era andato a sbattere contro un’Audi in sosta in viale Baccarini. Intervenuti sul posto per i rilievi, i militari hanno sottoposto l’uomo all'alcol test, che ha fato registrare un tasso di 1,06 grammi per litro, ben superiore al limite consentito fissato in 0,5 g/l. Lo scooter, inoltre, era senza assicurazione e il 42enne non aveva mai conseguito la patente.