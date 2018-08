Schianto con lo scooter in via del Sale: due feriti in gravi condizioni

Grave incidente stradale poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica a San Pietro in Vincoli, in via del Sale all’altezza del civico 49. Erano circa le 00.15 e uno scooter Honda, con a bordo un uomo e una donna, stava procedendo in direzione San Pietro in Vincoli quando il conducente ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver toccato un albero a lato della sede stradale, è finito a terra scivolando per diverse decine di metri sull’asfalto. Inizialmente i due feriti sono stati soccorsi dagli automobilisti in transito: poco dopo sono accorsi i mezzi del 118 con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo.

Hanno praticato le prime cure del caso ai malcapitati, un uomo e una donna sulla quarantina, per poi trasportarli con il codice di massima gravità all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della stazione di S.Pietro in Vincoli che cercheranno di fare luce su quanto accaduto.