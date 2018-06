Incidenti a non finire: Fiat Punto vola fuori strada e sfiora un albero, feriti due ragazzi

Grave incidente martedì sera nella zona tra Mezzano a Camerlona, in via Argini, intorno alle 21.30. All’altezza del civico 17 una Fiat Punto con a bordo due ragazzi, che procedevano in direzione mare, è finita nel fosso adiacente un’abitazione, rompendo la rete e fermandosi a pochi centimetri da un albero. Immediatamente i residenti sono usciti di casa e hanno allertato i soccorsi: il 118 è giunto sul posto con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Il conducente, 21 anni, è uscito sulle proprie gambe con un trauma cranico ed è stato trasportato con codice di media gravità all’ospedale di Ravenna.

Più gravi, ma non è in pericolo di vita, le condizioni del passeggero trasportato con codice 3 al Santa Maria delle Croci. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Municipale che cercherà di fare luce su quanto accaduto. Lievi le ripercussioni al traffico veicolare, anche se via Argini è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione del veicolo. Pare che l’uscita sia del tutto autonoma. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.