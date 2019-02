Auto con a bordo cinque ragazzi finisce fuori strada: uno di loro grave al "Bufalini" di Cesena

Erano da poco passate le 5 della notte tra venerdì e sabato quando, in via Dismano a Ponte Nuovo e poco distante dall'incidente dell'Adriatica in cui un'auto si è andata a schiantare contromano contro 3 vetture (qui la notizia), il giovane conducente di una Renault Clio con a bordo 5 ragazzi è finito, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, nel fosso delle corsia opposta a circa 200 metri dell'incrocio con l'Adriatica.

I giovani sono rimasti incastrati all'interno delle lamiere dell'auto tanto che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli vivi. Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'auto con il medico a bordo: un passeggero del mezzo è stato trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono preoccupanti. Ferite più lievi per gli altri occupanti della vettura. Traffico a rilento per una mezzoretta circa, per permettere i rilievi di rito ed il soccorso dei feriti. Al conducente della Clio, un ragazzo di Ravenna, verranno fatti i test alcolemici e tossicologici di rito.