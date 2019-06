Pauroso scontro frontale in zona Bassette: sei feriti, ma per fortuna nessuno è in pericolo di vita

Non si contano più questa settimana gli incidenti stradali che hanno funestato il ravennate. L'ultimo, in ordine cronologico, domenica sera intorno alle 18 in zona Bassette dove la Romea interseca la Romea Dir: in tutto sei feriti, ma per fortuna nessuno in gravi condizioni. Solamente una donna è stata trasportata per sicurezza al Bufalini di Cesena in elimedica, le altre a Ravenna ma fortunatamente nessuno versa in pericolo di vita.

A quanto sembra, intorno alle 18 di domenica, una Opel Astra con a bordo tre persone stava percorrendo la Romea provenendo da Venezia in direzione quadrifoglio quando, 'scendendo' dal ponte che sovrasta la rotatoria, trovandosi una lunga coda di auto di rientro dalla domenica, ha 'scartato' a sinistra andando ad impattare contro una Koleos che procedeva in direzione Venezia, con a bordo un ragazzo ed i genitori di Chioggia. Impatto frontale, ma per fortuna tutti i feriti non hanno riportato gravi conseguenze. Le auto, invece, sono letteralmente da buttare. Sul posto sanitari del 118 con tre ambulanze, elimedica e auto con il medico a bordo. Pesantissime le ripercussioni al traffico veicolare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna: per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Ravenna

(FOTO ARGNANI)