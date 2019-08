E' una strage che sembra non avere fine: sciagura sulla Bastia, muore un uomo

E' una strage senza fine. Ancora una sciagura sulle strade del ravennate: questa volta teatro dell'ennesimo incidente mortale è via Bastia all'interno del comune di Lugo. Erano circa le 22 quando, per cause ancora in corso di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, una moto Honda di grossa cilindrata si è schiantata contro una Fiat Punto con a bordo due persone che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto, a quanto pare frontale-laterale, è stato davvero impressionante. La moto è stata catapultata a decine di metri di distanza dal luogo dello schianto e il motociclista, un uomo residente nella zona, è morto sul colpo.

L'incidente si è verificato lungo via Bastia, poco prima (provenendo da Lavezzola) dell'intersezione con via San Bernardino. Le due persone a bordo dell'auto sono state estratte dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diverse squadre, e affidate ai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze e auto medica. A quanto si apprende uno dei due feriti a bordo dell'auto, che ha finito la sua corsa ribaltata su un fianco, sarebbe in condizioni gravissime. La strada è stata chiusa al traffico. MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA MATTINATA DI GIOVEDI' 8 AGOSTO (FOTO DI MASSIMO ARGNANI)