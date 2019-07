Violento impatto tra uno scooter e un'Audi: ferito un ragazzo, è grave al Bufalini - FOTO

Grave incidente stradale poco dopo le 17 in via Destra Canale Molinetto, all'altezza del civico 92. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna e dei Carabinieri un ragazzo a bordo di uno scooter Xmax è venuto a collisione con la fiancata destra di un'Audi Q5 con a bordo una famiglia. Ancora in fase di verifica le dinamiche del sinistro. Quel che è certo è che il giovane, sulla trentina, ha riportato gravi traumi al volto e al capo ed è stato trasportato all'ospedale di Cesena con il codice di massima gravità dall'elimedica atterrata poco dopo sul luogo dell'impatto. Presente anche un'ambulanza del 118. Importanti le ripercussioni al traffico veicolare.