Violento schianto frontale tra un'auto e una bici: ferito un uomo sulla "Stroppata"

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì sulla "Stroppata", la strada che va da Alfonsine verso Fusignano. A restare ferito, in un impatto bici-auto, è un 53enne di Alfonsine. L'uomo stava percorrendo l'arteria stradale a bordo di una bici da corsa quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, contro una Bmw condotta da una donna.

L'impatto, frontale, ha fatto sbalzare l'uomo prima sulla vettura e poi a terra. Rimasto sempre cosciente, il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. L'elicottero decollato da Bologna ha trasportato all'ospedale il 53enne, che ha riportato un trauma cranico, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Immagine di repertorio