Camion e trattore si scontrano e precipitano nel fosso: tre feriti

Ennesimo incidente stradale sulle strade del ravennate, dopo quello in cui hanno perso la vita due giovani nella notte e quello in cui è rimasto vittima un disabile in carrozzina. Venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, un camion delle pulizie e un trattore sono venuti a collisione. Il trattore, con attaccato un rimorchio pieno di rimasugli grano, viaggiava su via Beveta a Santo Stefano quando, a poche centinaia dall'incrocio con via Dismano, forse a causa dello sbilanciamento del rimorchio è venuto a collisione con un camion delle pulizie che procedeva in direzione opposta sulla stretta strada di campagna. Il trattore, guidato da un 50enne, nel tentativo di riprendere il controllo è finito nel fosso alla sua destra, mentre il camion con a bordo due operai è precipitato nel fosso sul lato opposto della strada.

Sul posto si è precipitato il 118 con due ambulanze ed elicottero: i due operai, anche loro di circa 50 anni, sono stati poi trasportati con codice di bassa gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna; stessa destinazione per l'uomo a bordo del trattore, con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna.