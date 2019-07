Perde il controllo della Vespa e cade rovinosamente per terra: trasportato all'ospedale con un trauma cranico

Potrebbe essere un guasto tecnico all'origine di un incidente stradale verificatosi lunedì mattina, intorno alle 8, lungo via Baiona all'altezza del ponte nei pressi della centrale elettrica Teodora. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale di Ravenna, un ravennate di 43 anni stava procedendo lungo l'arteria con direzione porto-città in sella ad una "Vespa". Improvvisamente, a quanto pare per un problema meccanico al mezzo, è rovinato per terra, riportando un trauma cranico.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico, ed è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. La viabilità non ha subito particolari ripercussioni, con senso unico alternato.

Fotoservizio di Massimo Argnani